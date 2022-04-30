В России предложили закрепить за праздниками только два дня в начале года

ЛДПР предложила закрепить за праздниками два дня в начале года и увеличить отпуска

Всеобщими выходными в начале мая и января необходимо оставить только два дня в начале года. С таким предложением выступили в ЛДПР, передает РИА Новости.

В партии считают, что остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв в 7-10 дней. «Все просто. Мы оставляем всеобщими выходными только 1-2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению», — объяснили в ЛДПР.

Отмечается, что подобная идея была у бывшего лидера партии Владимира Жириновского, он был обеспокоено желанием россиян проводить праздники в разное время, рассказали в пресс-службе.

«Ведь единые для всей страны январские каникулы имеют серьезные последствия. Первое и главно: начало января — самый пиковый период по смертности. На улицах больше обычного пьяных, люди изнывают от скуки, происходят бытовые конфликты. Во-вторых, это период простоя для предприятий», — заключили в ЛДПР.