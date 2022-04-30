Европе предрекли энергетический шок и глубокую рецессию без России

Bloomberg: Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без газа из России

Европу ждет энергетический шок из-за резкой остановки поставок российского газа и глубокая рецессия. Об этом пишет колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон, ссылаясь на мнения экспертов.

Как отмечается в статье, энергетический рынок Европейского Союза (ЕС) находится на грани и не нужно много времени, чтобы ввергнуть его в шок, считают эксперты.

«Баланс природного газа в Европе хрупок. От полного развала остается всего одно нарушение в цепочке поставок», — полагает аналитик JPMorgan Шиха Чатурведи.

Как подсчитали в консалтинговой компании Wood Mackenzie, полное прекращение поставок российского газа приведет к 10-процентному сокращению промышленного спроса в Европе. В свою очередь, специалист из Capital Economics Эдвард Гарднер предостерег, что без стабильного импорта цены на газ резко подскочат и подстегнут инфляцию, которая и без того ожидается на уровне семи процентов.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители. На этом фоне Россия с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться за поставки российской валютой.