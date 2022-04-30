Мать и двое детей найдены мертвыми в собственном доме

Житель Вологды вернулся с работы и обнаружил дома мертвых жену и детей

В Вологде мать и двое детей найдены мертвыми у себя дома. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Утром 30 апреля в правоохранительные органы позвонил местный житель. Он рассказал, что вернулся домой с работы и обнаружил мертвыми жену и их общих детей: мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения. На их телах имелись колото-резаные раны.

Одна из версий произошедшего заключается в том, что детей убила их собственная мать, которая затем покончила с собой. Известно, что женщина ранее проходила психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство нескольких лиц, в том числе малолетних».