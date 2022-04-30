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В Брянской области заявили о попытке самолет ВСУ проникнуть на территорию России

ПВО ВС РФ утром 30 апреля не допустили проникновения самолета ВСУ в Брянскую облалсть

Фото: Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 30 апреля, в 6:50 мск. Об этом сообщал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня утром, в 6.50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — сообщил он.

По словам губернатора, в результате взрыва есть повреждения обшивки технологических зданий нефтеналивного терминала. Жертв нет.

На месте происшествия ведутся оперативные мероприятия.

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Варвара Кошечкина
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