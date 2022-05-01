«Известия»: цены на iPhone в России за последние 2 недели снизились до 30 процентов

В России подешевели iPhone. Ретейлеры за последние две недели снизили цены на смартфоны до 30 процентов, пишут «Известия».

Представители таких компаний, как «М.Видео–Эльдорадо», re:Store, «Связной», рассказали об этом изданию. В пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо» объяснили, что решение было принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей. Сообщается также, что дешевле стали и смартфоны других брендов. «Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими», — подтвердил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

По данным онлайн-ретейлера Wildberries, цены на некоторые смартфоны iPhone в апреле снизились до 31 процента из-за укрепления курса рубля. На отдельные модели Xiaomi снижение достигло 31 процента, а на некоторые модели Samsung — 15 процентов.

Ранее сообщалось, что в России начали дешеветь ноутбуки. В компании «Ситилинк» рассказали, что стоимость портативных компьютеров начала снижаться на фоне стабилизации рубля. «Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены», — уточнили представители крупного российского ретейлера.