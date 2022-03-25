В России подешевели ноутбуки

В «Ситилинке» рассказали о падении цен на ноутбуки на 20 процентов

В России на фоне укрепления курса рубля начали дешеветь ноутбуки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали журналистам в компании «Ситилинк», стоимость портативных компьютеров начала снижаться на фоне стабилизации рубля. «Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены», — уточнили представители крупного российского ретейлера. В «Ситилинке» отметили, что в настоящий момент в магазинах сети можно найти более двух тысяч моделей по сниженным ценам. По оценке собеседников агентства, ноутбуки подешевели примерно на 20 процентов.

В качестве примера в компании привели 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire. В начале месяца модель оценивали в 60 тысяч рублей, в настоящее время девайс доступен за 47 тысяч рублей. Игровой ноутбук ASUS TUF продавался за 120 тысяч рублей, но его цена резко упала до 60 тысяч рублей.

По данным Мосбиржи на 14:07 мск, во время торгов в пятницу рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 3,6-6,3 процента. Курс доллара составил 93,5 рубля, курс евро — 100,03 рубля.

Ранее стало известно, что цены на продукцию Apple в России за первые три недели марта резко выросли. По данным сервиса Price.ru, цены на iPhone поднялись на 24–34 процента, некоторые модели ноутбуков подорожали в 2-2,4 раза.

