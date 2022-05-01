Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста

Губернатор Курской области Старовойт назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Это была диверсия, заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — назвал причину произошедшего глава области.

О частичном обрушении моста в Курской области стало известно 1 мая. По словам Старовойта, мост обрушился на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. Пострадавших нет.

Как заявила представитель Следственного комитета России (СКР) Наталья Зарубина, в Курской области мог произойти подрыв полотна. Она добавила, что в месте, где произошло обрушение, находится не основная железная дорога — «не та, где постоянно ходят поезда».