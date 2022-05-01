Стало известно о возможном подрыве железной дороги в Курской области

Представитель СКР Зарубина: на железной дороге в Курской области мог произойти подрыв

В Курской области, где зафиксировали частичное обрушение конструкций железнодорожного моста, мог произойти подрыв полотна. Об этом стало известно из заявления представителя следственного комитета России (СКР) Натальи Зарубиной, которое она сделала радиостанции «Говорит Москва».

Обрушение произошло на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. На место происшествия выехали следователи.

«Дело в том, что там железная дорога не основная, не та, где постоянно ходят поезда. Она называется прилегающая железная дорога. У меня записано "подрыв полотна, не основное". Сейчас поехали на место все выяснять, подробной информации еще нет», — отметила Зарубина.

Об обрушении части моста сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате частичного обрушения моста нет.