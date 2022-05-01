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Губернатор Курской области сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«На 67-м километре железной дороги СуджаСосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. (...) Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — рассказал Старовойт и отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы, чтобы установить причины случившегося.

По словам губернатора, пострадавших в результате частичного обрушения моста нет. Он добавил, что жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает.

30 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе Курской области. Уточнялось, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

29 апреля губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта в регионе. Как отметил Старовойт, обстрел велся из миномета, жертв и разрушений зданий нет.

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Олег Давыдов
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