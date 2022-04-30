Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли КПП Крупец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — рассказал глава области.

29 апреля Старовойт также сообщил об обстреле погранпункта в регионе. По сообщению губернатора, обстрел велся из миномета. Инцидент произошел в восемь утра в граничащем с Украиной селе Крупец.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что атаки ВСУ на находящихся на территории России объекты показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу представил данные по всем подобным ситуациям.