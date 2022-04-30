Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли КПП Крупец

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — рассказал глава области.

29 апреля Старовойт также сообщил об обстреле погранпункта в регионе. По сообщению губернатора, обстрел велся из миномета. Инцидент произошел в восемь утра в граничащем с Украиной селе Крупец.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что атаки ВСУ на находящихся на территории России объекты показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу представил данные по всем подобным ситуациям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ
Москвичи нашли объяснения висящим на деревьях пакетам
Названы несовместимые с алкоголем хронические заболевания
Спецназ оцепил дом закрывшегося с ребенком жителя Читы
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Президент Сербии раскрыл свое отношение к санкциям против России
Названы разрешенные для жарки шашлыка зоны в Москве
Евросоюз захотел отказаться от российской нефти до конца года
Украденная собака нашлась через 11 лет и вернулась к хозяевам
Французский футболист «Локомотива» назвал особенность русских девушек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.