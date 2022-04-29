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Лавров объяснил важность достижения целей спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что атаки по территории России показывают важность спецоперации

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, что атаки с украинской стороны на ряд объектов, находящихся на территории России, показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгуприм. «Ленты.ру») представил информацию по этим ситуациям. Часть из них были происшествиями, некоторые были результатом вертолетных атак со стороны Украины. Стало понятно, что цели военной операции, которые я описал, должны быть достигнуты. Могу заверить, что в ходе этой военной операции об авантюрах киевского режима позаботились», — заявил российский министр иностранных дел.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США никоим образом не диктуют Киеву условия, на которых ему следует вести мирные переговоры с Россией. По его словам, Украина является суверенной страной, президент которой должен сам решать, каким образом достичь поставленных целей.

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Марина Совина
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