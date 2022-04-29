Лавров объяснил важность достижения целей спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что атаки по территории России показывают важность спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, что атаки с украинской стороны на ряд объектов, находящихся на территории России, показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгу — прим. «Ленты.ру») представил информацию по этим ситуациям. Часть из них были происшествиями, некоторые были результатом вертолетных атак со стороны Украины. Стало понятно, что цели военной операции, которые я описал, должны быть достигнуты. Могу заверить, что в ходе этой военной операции об авантюрах киевского режима позаботились», — заявил российский министр иностранных дел.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США никоим образом не диктуют Киеву условия, на которых ему следует вести мирные переговоры с Россией. По его словам, Украина является суверенной страной, президент которой должен сам решать, каким образом достичь поставленных целей.