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США отказались признать навязывание Украине условий переговоров с Россией

Представитель Пентагона Кирби: США не диктуют Киеву условия мирных переговоров с Россией
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об отказе США признать, что они каким-либо образом навязывают Украине условия, на которых она должна вести мирные переговоры с Россией, сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне прояснить: мы не диктуем Киеву, на каких условиях ему следует вести переговоры с Россией. Мы, подчеркну, никоим образом не навязываем тактику переговоров и не предлагаем каких-либо подходов. Зеленский является демократически избранным президентом суверенной страны — и лишь ему решать, как будет выглядеть победа для него и как он стремится ее достичь», — заявил пресс-секретарь Минобороны США.

Ранее Кирби рассказал, что в настоящее время США не планируют возобновлять обучение военных на территории Украины. Несмотря на это, он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность взяться за виртуальное обучение украинских солдат.

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Марина Совина
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