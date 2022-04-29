В Пентагоне оценили возможность обучения военных на территории Украины

В Пентагоне заявили, что США не планируют обучать военных на территории Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, оценивая возможность возобновления США обучения военных на территории Украины, рассказал, что в настоящее время таких планов нет, сообщает РИА Новости.

«Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины», — заявил он.

Однако, по его словам, Вашингтон может заняться виртуальным обучением находящихся на Украине солдат.

Ранее в США объявили о первом погибшем в ходе конфликта на Украине американском наемнике. О смерти Уилли Дж. Кэнсела рассказала его вдова Бриттани Кэнсел. По ее словам, он отправился туда из-за желания помогать людям и чувства, что это его главная миссия в жизни. Его мать Ребекка Кабрера отметила, что ветеран морской пехоты записался в военную подрядную организацию в дополнение к своей основной работе в качестве сотрудника исправительных учреждений незадолго до начала российской спецоперации на Украине.