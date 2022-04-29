В США впервые объявили о гибели американца в ходе конфликта на Украине

Вдова американского наемника рассказала о гибели мужа на Украине

В США объявили о первом погибшем в ходе конфликта на Украине американском наемнике. О смерти Уилли Дж. Кэнсела в эфире Fox News рассказала его вдова Бриттани Кэнсел.

«Мой муж действительно погиб на Украине. (...) Он отправился туда, желая помогать людям, он всегда чувствовал, что это его главная миссия в жизни», — сообщила она. У погибшего остался семимесячный сын.

Как рассказала, в свою очередь, мать Уилли Кэнсела Ребекка Кабрера CNN, ветеран морской пехоты записался в военную подрядную организацию в дополнение к своей основной работе в качестве сотрудника исправительных учреждений незадолго до начала российской спецоперации на Украине. После начала операции организация попросила подрядчиков отправиться на Украину, и они согласились. Мужчина прилетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины в период с 12 по 13 марта.

28 апреля власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Представитель МИД королевства сообщил, что один гражданин Великобритании погиб, еще один считается пропавшим без вести.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, в боевых действиях на территории Украины принимают участие около семи тысяч иностранных наемников. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, всего на Украине замечены наемники из 63 стран.