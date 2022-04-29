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ВСУ обстреляли КПП в граничащем с Украиной регионе

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ погранпункта из миномета

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Погранпункт был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По сообщению губернатора, обстрел велся из миномета. Инцидент произошел в восемь утра в граничащем с Украиной селе Крупец.

«Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — сообщил Старовойт.

Ранее сообщалось, что в Курской области был уничтожен украинский беспилотник. 25 апреля в Курской области был продлен режим повышенной террористической опасности.

27 апреля в трех граничащих с Украиной регионах произошли взрывы. Власти Воронежской и Курской областей сообщили о хлопках в небе, которые произошли в результате работы систем противовоздушной обороны, а в Белгородской области загорелся склад боеприпасов.

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Валерий Розенберг
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