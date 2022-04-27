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Еще в одном российском регионе системы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Курский губернатор Старовойт сообщил о перехвате украинского беспилотника системами ПВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Курской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали для перехвата украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Курская область стала вторым за ночь российским регионом, где системы ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА также был перехвачен в Воронежской области. Губернатор области Александр Гусев подчеркнул, что жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

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«Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Старовойт в Telegram.

Он добавил, что ситуацию в Курской области контролируют военные, спецслужбы и региональная администрация.

О работе системы ПВО под Курском Старовойт сообщил утром в среду, 27 апреля. Тогда он рассказал, что многие жители услышали хлопки. Система противовоздушной обороны сработала в 02:45, доложил губернатор.

В Курской области 25 апреля продлили повышенной уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей. Желтый уровень опасности также продлен на севере Крыма и в двух районах Воронежской области.

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Анастасия Шейкина
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