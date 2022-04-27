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В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Губернатор Курской области Старовойт рассказал о сработавшей системе ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в ночь на среду, 27 апреля, в граничащей с Украиной Курской области, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, жертв и разрушений нет. Глава российского региона добавил, что система сработала в 2:45. В это время многие жители Курска услышали хлопки. Детали инцидента выясняются, добавил политик.

«По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», — пообещал он.

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26 апреля губернатор рассказал, что в области продлят повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Продление действия подобного режима позволит специальным подразделениям нести особый режим службы. Курский губернатор подчеркнул, что это также поможет властям находиться в режиме повышенной готовности.

До этого режим повышенной террористической опасности действовал в граничащем с Украиной регионе с 11 по 25 апреля.

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Марина Совина
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