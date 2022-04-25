Еще в одном регионе России продлили желтый уровень террористической опасности

В двух районах Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности

В двух районах Воронежской области, которые граничат с Украиной, продлили повышенный уровень террористической опасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства российского региона.

Там уточнили, что желтый уровень террористической опасности продлевается на 15 суток в Россошанском и Кантемировском районах. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Гусев.

«Обстановка в регионе по-прежнему остается контролируемой и спокойной», — приводятся в сообщении правительства слова Гусева.

В понедельник, 25 апреля, губернатор Роман Старовойт также сообщил об аналогичных мерах в Курской области. Губернатор не уточнил сроки продления режима повышенной террористической опасности. Он позволит специальным подразделениям нести особый режим службы, подчеркнул Старовойт.

Желтый уровень террористической опасности с 11 по 25 апреля действовал еще в пяти регионах России, граничащих с Украиной. Среди них Брянская, Курская и Белгородская области, Помимо этого, особый режим был введен на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.