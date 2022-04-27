В российском регионе система ПВО уничтожила украинский беспилотник

Воронежский губернатор Гусев заявил об уничтожении системой ПВО украинского беспилотника

В Воронежской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — она уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, система ПВО уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотник. Жизни и здоровью жителей Воронежской области ничего не угрожает.

Губернатор региона сообщил, что держит ситуацию на контроле.

В ночь на среду, 27 апреля, около микрорайона Шилово в Воронеже, рядом с которым находится военный аэродром Балтимор, зафиксировали два хлопка. Местные жители в социальных сетях рассказали, что в городе два раза сработала ПВО, в воздух также поднимались самолеты.

Система ПВО минувшей ночью также сработала в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, жертв и разрушений не зафиксировано.