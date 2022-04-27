В трех российских регионах рядом с Украиной произошли взрывы

В Белгородской, Воронежской и Курской областях на границе с Украиной произошли взрывы

В трех граничащих с Украиной регионах произошли взрывы. Так, власти Воронежской и Курской областей сообщили о хлопках в небе, которые произошли в результате работы систем противовоздушной обороны, а в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает ТАСС.

Военный склад загорелся в 10 километрах от Белгорода

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, склад боеприпасов загорелся в районе села Старая Нелидовка (находится примерно в 10 километрах от Белгорода).

Губернатор сообщил, что в столице региона с 03:35 по московскому времени раздаются громкие звуки, похожие на взрывы. «Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — сказал он.

Тем не менее, по словам Гладкова, разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.

В сети появилось видео пожара. На кадрах видно, что со склада валит черный дым, также слышны звуки взрывов. Видеозапись заканчивается громким хлопком.

По последним данным, открытое горение на складе ликвидировано.

В Воронеже вблизи военного аэродрома сбили беспилотник

Инциденты произошли в воронежском микрорайоне Шилово, который расположен вблизи военного аэродрома Балтимор. Местные жители в социальных сетях рассказали, что в городе два раза сработала ПВО, в воздух также поднимались самолеты.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что сработала система противовоздушной обороны, которая уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат.

По его словам, был сбит малогабаритный разведывательный беспилотник. Жизни и здоровью жителей Воронежской области ничего не угрожает, заверил Гусев.

В Курске также были слышны звуки взрывов

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, примерно в 02:45 в Курске произошла серия хлопков.

«Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он. Глава области добавил, что подробности инцидента сообщит позже.

Все три региона — Белгородская, Воронежская и Курская области — имеют общую границу с Украиной.

Ранее, 25 апреля, пожар произошел на нефтебазе в Брянске. Регион также граничит с Украиной. По данным МЧС, никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать на следующее утро, 26 апреля. Причины произошедшего пока неизвестны.