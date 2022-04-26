Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидировали

МЧС сообщило, что пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Пожар на нефтебазе в Брянске произошел в понедельник, 25 апреля. По данным МЧС, никто не пострадал, спасатели не планируют эвакуировать местных жителей из близлежащих районов. Причина случившегося пока неизвестна.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, в рамках которого провести расследование обстоятельства ЧП на нефтебазе. Следователи должны установить причастных к происшествию лиц, а также его обстоятельства.