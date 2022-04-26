Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидировали

МЧС сообщило, что пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован

Фото: Global Look Press

Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Пожар на нефтебазе в Брянске произошел в понедельник, 25 апреля. По данным МЧС, никто не пострадал, спасатели не планируют эвакуировать местных жителей из близлежащих районов. Причина случившегося пока неизвестна.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, в рамках которого провести расследование обстоятельства ЧП на нефтебазе. Следователи должны установить причастных к происшествию лиц, а также его обстоятельства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области
Выступающий за Францию олимпийский чемпион назвал особенность россиян
Писатель рассказал об уплотнении советских коммуналок
Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидировали
В Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter
Названы самые неожиданные туристические маршруты россиян
В России предложили ввести двухразовое бесплатное питание в школах
Психолог рассказал о способе справиться со стрессом по утрам за 15 минут
Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР
Виновница ДТП попыталась подкупить полицейских сексом и получила новое обвинение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.