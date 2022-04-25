Бастрыкин поручил возбудить дело после ЧП на нефтебазе в Брянске

Глава СКР поручил расследовать ЧП на нефтебазе в Брянске, где загорелись резервуары

Пожар на одной из горящих в Брянске нефтебаз смогли локализовать

Начало событий в новости Пожар на одной из горящих в Брянске нефтебаз смогли локализовать

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, в рамках которого провести расследование обстоятельства ЧП на нефтебазе в Брянске, где в результате пожара загорелись топливные резервуары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи должны установить причастных к происшествию лиц, а также его обстоятельства. В настоящее время на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов. Они намерены провести осмотр места происшествия.

Ранее 25 апреля сообщалось, что пожар на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске удалось локализовать на площади в полторы тысячи квадратных метров. Речь идет о возгорании по адресу Московский проспект, дом 91.

В Брянске произошли возгорания на объектах нефтебаз в Фокинском районе и на Снежетьском валу.

На Снежетьском валу огнем охвачен резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.

О пострадавших не сообщается.