Стало известно о пожаре на еще одном нефтехранилище в Брянске

«Интерфакс» сообщил о пожаре на еще одном нефтехранилище в Брянске на Снежетьском валу

Ещё одно нефтехранилище загорелось в Брянске. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Источник агентства сообщил, резервуар с дизельным топливом загорелся на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь распространился в резервуаре объемом в 10 тысяч кубических метров.

По предварительным данным управления МЧС по российскому региону, при пожаре никто не пострадал. Там добавили, что эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется.

В понедельник, 25 апреля, пожар также произошел на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что до начала возгорания были слышны взрывы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Тогда его причиной стал авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на малой высоте. Также украинская авиация обстреляла типографию.