Пожар произошел около нефтебазы в Брянске

Mash: около нефтебазы «Дружба» в Брянске произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел около нефтебазы «Дружба» в Брянске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, пламя видно из разных точек города. Как рассказали очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы. «Известия» добавляют, что сообщения о пожаре подтвердили местные власти.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Позднее стало известно, что он стал результатом авиаудара с двух вертолетов украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы была обстреляна типография.

