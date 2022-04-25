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Пожар на одной из горящих в Брянске нефтебаз смогли локализовать

«Интерфакс»: пожар на нефтебазе «Транснефть Брянск — Дружба» удалось локализовать

Фото: Евгений Щукин / ТАСС

Пожар на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске удалось локализовать на площади в полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По данным информагентства, речь идет о возгорании по адресу Московский проспект, дом 91.

Ранее стало известно, что в Брянске произошли возгорания на объектах нефтебаз в Фокинском районе и на Снежетьском валу.

На Снежетьском валу огнем охвачен резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.

О пострадавших не сообщается.

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Валерий Розенберг
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