Пожар на одной из горящих в Брянске нефтебаз смогли локализовать

«Интерфакс»: пожар на нефтебазе «Транснефть Брянск — Дружба» удалось локализовать

Пожар на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске удалось локализовать на площади в полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По данным информагентства, речь идет о возгорании по адресу Московский проспект, дом 91.

Ранее стало известно, что в Брянске произошли возгорания на объектах нефтебаз в Фокинском районе и на Снежетьском валу.

На Снежетьском валу огнем охвачен резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.

О пострадавших не сообщается.