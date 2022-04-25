Момент взрыва на нефтебазе в Брянске попал на видео
Взрыв на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске попал на видео
Начало пожара на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Оперативные сводки».
На публикуемом видео раздается мощный взрыв, после чего хранилище топлива загорается.
На месте работают пожарные расчеты.
Это уже второе возгорание на нефтехранилищах в Брянской области за ночь. Ранее сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь охватил резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.