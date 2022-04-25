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Момент взрыва на нефтебазе в Брянске попал на видео

Взрыв на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске попал на видео

Начало пожара на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Брянске попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Оперативные сводки».

На публикуемом видео раздается мощный взрыв, после чего хранилище топлива загорается.

На месте работают пожарные расчеты.

Это уже второе возгорание на нефтехранилищах в Брянской области за ночь. Ранее сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь охватил резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров.

Валерий Розенберг
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