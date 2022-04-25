В МЧС прокомментировали пожар на нефтебазе в Брянске

В МЧС заявили, что из-за пожара на нефтебазе в Брянске эвакуация жителей не планируется

Спасатели не планируют эвакуировать местных жителей из района в Брянске, где горит нефтебаза. Так прокомментировали пожар в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

Там добавили, что, предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена, угрозы жилым домам из-за пожара нет.

О пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска стало известно рано утром в понедельник, 25 апреля. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что до начала возгорания были слышны взрывы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

По данным источника «Интерфакса», в Брянске также загорелся еще один резервуар с дизельным топливом на Снежетьском валу на территории нефтяного комплекса. Огонь охватил резервуар объемом в 10 тысяч кубических метров, сообщил собеседник агентства.