Пожар на складе боеприпасов под Белгородом сняли на видео

В сети появилось видео пожара на складе боеприпасов в Белгородской области

В сети появилось видео пожара на складе боеприпасов в селе Старая Нелидовка в Белгородской области. Его публикуют «Известия».

На кадрах видно, что из склада валит черный дым, также слышны звуки взрывов. Видеозапись заканчивается громким хлопком.

Склад боеприпасов под Белгородом загорелся в ночь на среду, 27 апреля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.

25 апреля пожар произошел на нефтебазе в Брянске. По данным МЧС, никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать на следующее утро, 26 апреля. Причины произошедшего пока неизвестны.