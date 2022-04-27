Губернатор Белгородской области сообщил о похожих на взрывы звуках

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о похожих на взрывы звуках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что громкие звуки, похожие на взрывы, раздаются в Белгороде с 03:35 мск. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — заявил глава региона. По его словам, пока дежурные службы города и области не нашли причину звуков и продолжают поиск.

Ранее Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. После ВСУ обстреляли приграничное село Головчино. По словам Гладкова, никто не пострадал. Губернатор сообщил о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов.