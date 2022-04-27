Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Белгородской области сообщил о похожих на взрывы звуках

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о похожих на взрывы звуках

Фото: Pixabay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что громкие звуки, похожие на взрывы, раздаются в Белгороде с 03:35 мск. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — заявил глава региона. По его словам, пока дежурные службы города и области не нашли причину звуков и продолжают поиск.

Ранее Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. После ВСУ обстреляли приграничное село Головчино. По словам Гладкова, никто не пострадал. Губернатор сообщил о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
В России предложили Польше заплатить за «антигазовый радикализм»
Раскрыты меры борьбы США с рекордной инфляцией
Губернатор Белгородской области сообщил о похожих на взрывы звуках
Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище
Путин одобрил участие ООН и Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали»
Координатор антироссийских санкций в США уйдет в долгосрочный отпуск
В Роскачестве рассказали о рисках для владельцев старых смартфонов
Мошенники придумали новую схему обмана владельцев смартфонов на Android
В России оценили ситуацию с COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.