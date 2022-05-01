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Врач рассказала о рисках низкого давления

Врач-терапевт Иванова: низкое давление может свидетельствовать о возникновении заболеваний

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Низкое давление может свидетельствовать о возникновении ряда серьезных заболеваний или даже повышать их риск. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт Евгения Иванова.

По ее словам, важно то, как человек себя чувствует при снижении давления. Врач отметила, что, хотя некоторые этого вовсе не ощущают, само по себе состояние нельзя считать безопасным. Так, резкое падение давления может повысить риск сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствовать об их наличии.

Иванова подчеркнула, что резкое падение давления характерно, например, для острой артериальной гипотензии. Она объяснила, что такое состояние может возникать из-за последствий острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и проводимости, аллергической реакции, кровотечения. При этом хроническая артериальная гипотензия не является настолько опасной, но может значительно ухудшать самочувствие и качество жизни человека, поэтому также нуждается в терапии.

Ранее терапевт Оксана Хамицева назвала россиянам основные причины появления у людей головной боли. «Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее», — заявила врач.

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Марина Совина
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