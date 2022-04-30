Россиянам назвали основные причины головной боли

Терапевт Хамицева заявила, что головная боль связана с широким спектром заболеваний

Терапевт Оксана Хамицева в беседе с Ura.ru назвала россиянам основные причины появления у людей головной боли.

«Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее», — заявила врач.

Также, по словам специалиста, боли могут возникать из-за эндокринологических проблем, например, заболеваний щитовидной железы, поджелудочной железы или проблем с женскими половыми гормонами. Кроме того, данный симптом могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания и опухоли головного и спинного мозга, пояснила медик.

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