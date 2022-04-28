Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Невролог перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней

Врач Ларионова заявила, что слабость в ногах может указывать на инсульт и опухоль мозга

Фото: Manki Kim / Unsplash

Врач-невролог, алголог Ольга Ларионова в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней. В этих случаях, говорит Ларионова, слабость не связана с переутомлением или стрессом.

Так, указала она, слабость указывать на инсульт в области головного мозга, тогда она проявляется с одной стороны и может сопровождаться онемением одной половины тела, нарушением речи или непониманием речи других, асимметрией лица, головокружением, нарушением равновесия, резкой головной болью, потерей сознания. Это может быть и спинальный инсульт — это острое нарушение спинномозгового кровообращения, уточняет Ларионова. Тогда слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, а также болью в позвоночнике, говорит врач.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Кроме того, добавляет Ларионова, слабость может свидетельствовать об объемных опухолях головного и спинного мозга, рассеянном склерозе, мигрени, мигренозном инфаркте мозга. Свойственна слабость в ногах и боковому амиотрофическому склерозу (БАС) — необратимому поражению двигательных нейронов, говорит врач. «Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять, какая болезнь вызвала слабость, можно только после тщательной диагностики, обследования», — призывает специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Байден захотел выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
Застройщики стали отказываться от одного типа квартир
На Украине решили выйти из соглашения СНГ об увековечении памяти о войне
Депутаты подготовили проект «шашлычной амнистии»
Четверо россиян арестованы по делу о подрыве петарды в подъезде дома Петербурга
Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры
Во Владивостоке покажут модернизированный Т-80 на День Победы
Россиян предупредили о неочевидной опасности кондиционеров
Десятую часть бюджетных мест в вузах захотели отдать детям ветеранов
Соловьев рассорился с пожелавшим ему следить за языком губернатором Куйвашевым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.