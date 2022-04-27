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Доктор Мясников предупредил о свидетельствующем о раке кашле

Врач Александр Мясников назвал продолжительный кашель признаком рака легких

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор назвал хронических кашель у курящих людей признаком рака легких. «Если вы бросили курить, а кашель еще больше месяца сохраняется, если у вас появляются прожилки крови в отсутствии выраженного воспаления легких, надо обязательно идти делать компьютерную томографию (КТ)», — рекомендовал медик.

Специалист также предупредил, что делать КТ необходимо и в том случае, если человек, продолжающий курить, начинает терять в весе и при этом кашляет в течение длительного времени. Перечисленные симптомы, по словам врача, также могут свидетельствовать о раке. Медик подчеркнул, что зачастую злокачественную опухоль легких можно не увидеть на обычном рентгене.

Ранее Мясников раскрыл неожиданное последствие курения. Он рассказал, что курение может спровоцировать развитие сахарного диабета. Кроме того, доктор напомнил, что курение в целом крайне опасно для здоровья.

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Олег Давыдов
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