Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 45 рейсов

В московских аэропортах были задержаны и отменены как минимум 45 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что во Внуково были задержаны пять рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны шесть рейсов, отменены еще пять. В Шереметьево задержано отправление шести рейсов, также отменен вылет еще 21 самолета.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Ранее Росавиация продлила до 7 мая временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Ограничения сохраняются для ряда воздушных гаваней Юга и Центра России, среди которых — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.