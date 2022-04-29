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Росавиация продлила временный запрет полетов в южные регионы России

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты Юга и Центра России до 7 мая

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росавиация продлила до 7 мая временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в заявлении.

Ограничения сохраняются для ряда воздушных гаваней Юга и Центра России, среди которых — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. При этом организовывать перелет туристов перевозчикам рекомендовано по альтернативным маршрутам, используя аэровокзалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Валентина Процкова
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