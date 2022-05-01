Нападавших на бизнесменов диверсантов задержали в Херсоне

«Известия»: в Херсоне задержали группу диверсантов, нападавших на бизнесменов

Сотрудники Росгвардии задержали в украинском Херсоне, который находится под контролем российской стороны, группу диверсантов, нападавших на бизнесменов. Об этом сообщает газета «Известия».

Члены группы нападали на квартиры и офисы бизнесменов и вымогали деньги. При задержании у них изъяли автоматы, патроны турецкого производства, пистолеты и травматическое оружие.

О том, что российские силовики проводят рейды по выявлению диверсантов, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ), в украинском Херсоне, стало известно ранее в апреле.