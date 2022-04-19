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Стало известно про рейды по выявлению диверсантов в Херсоне

РИА Новости: в Херсоне проводятся рейды по выявлению диверсантов СБУ

Фото: РИА Новости

Российские силовики проводят рейды по выявлению диверсантов, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ), в украинском Херсоне. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

Как пояснил собеседник агентства, рейды проводятся после обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой. «В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», — рассказал он.

О том, что российские силовики обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне тайник с оружием и боеприпасами, в том числе с гранатометами, сообщалось ранее. Помимо прочего, там были найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.

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Марина Совина
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