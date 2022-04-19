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Российские силовики обнаружили тайник с боеприпасами на воензаводе Херсоне

На военном заводе «Паллада» в Херсоне обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские силовики обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне тайник с оружием и боеприпасами, в том числе с гранатометами. Об этом сообщает РИА Новости.

В схроне, помимо прочего, были найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, радиостанции, запас мин для мобильных минометов. Как пояснил источник агентства в российском силовом ведомстве, оружие и боеприпасы были спрятаны в глухой промзоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории.

Предположительно, данное вооружение было оставлено при отходе из города Службой безопасности Украины (СБУ) для диверсионных групп в тылу вооруженных сил России. По данным агентства, украинское ведомство через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова завербовало членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях.

Ранее росгвардейцы обнаружили оружие и боеприпасы украинских националистов в Харьковской и Запорожской областях.

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Марина Совина
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