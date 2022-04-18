Росгвардия обнаружила схрон боеприпасов украинских националистов

Сотрудники Росгвардии изъяли вооружение националистов на Украине

Росгвардейцы обнаружили оружие и боеприпасы украинских националистов в Харьковской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным пресс-службы, в ходе проверки в одном из населенных пунктов Харьковской области спецназовцы изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, девять автоматов АК-74, восемь единиц охотничьего оружия, а также патроны.

В Запорожской области при проведении разведывательно-поисковых мероприятий сапер Росгвардии обнаружил заминированный схрон противника, но сумел обезвредить взрывные устройства. Группе удалось захватить большое количество боеприпасов.

Кроме того, как отметили в Росгвардии, часть оружия националистов была уничтожена или захвачена в ходе боя. На окраине одного из населенных пунктов Запорожской области сотрудники Росгвардии отбили атаку украинской диверсионно-разведывательной группы.

Старший лейтенант Перков отвлек внимание нападавших на себя. Тем временем его сослуживцы подавили две огневые точки противника и уничтожили пулеметный расчет националистов.

