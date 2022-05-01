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Гастроэнтеролог рассказала о вреде питья во время еды

Гастроэнтеролог Осипова объяснила, что питье во время еды может растянуть желудок

Фото: pixabay

Питье во время еды может растянуть желудок, что поспособствует употреблению больших порций. О таком вреде приема воды рассказала врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, вода может привести к отрыжке и изжоге. «Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи — это дополнительное растяжение стенок желудка и приучение себя к большей порции продуктов, поступающих на раз. Если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема продуктов», — объяснила она.

Также, по мнению специалиста, большие промежутки между приемами пищи могут нанести вред желудку. Она отметила, что опасным моментом в интервальном голодании является то, что выработка химических агентов слизистой желудка продолжается круглосуточно, в том числе, когда внутри нет пищи.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Шустова предупредила о вреде ежедневного употребления супа. По словам врача, людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как гастрит, панкреатит или язвенная болезнь, надо исключить это блюдо из рациона.

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Никита Абрамов
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