Гастроэнтеролог предупредила о вреде ежедневного употребления супа

Гастроэнтеролог Шустова заявила, что людям с проблемами ЖКТ надо исключить суп из рациона

Гастроэнтеролог Наталья Шустова предупредила о вреде ежедневного употребления супа. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач заявила, что людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, панкреатит или язвенная болезнь), надо исключить это блюдо из рациона. Такое ограничение связано с тем, что супы нередко готовят на мясном или рыбном бульонах. При этом тем, кто не страдает от заболеваний ЖКТ, суп можно есть каждый день.

«Подобные блюда стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ ее необходимо, наоборот, снижать. Это позволяет не усугубить воспаление», — сказала Шустова.

Она посоветовала есть супы на овощном бульоне, приготовленном без предварительной обжарки, а для питательности в такое блюдо можно добавлять бобовые. По словам гастроэнтеролога, чтобы снизить жирность супа, можно сливать первый бульон во время приготовления.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде и пользе супов. По его словам, это блюдо незаменимо для запуска системы пищеварения. В то же время супы содержат очень много соли, что может быть опасно для некоторых категорий людей.