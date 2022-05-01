В Хорватии посчитали введение евро в стране контрпродуктивным

Председатель «Движения за отечество» Пенава: введение евро в Хорватии контрпродуктивно

Председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава выступил против перехода Хорватии на евро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, введение евро в качестве официальной валюты в условиях нестабильности на мировых рынках, инфляции и экономического кризиса является контрпродуктивным. Сейчас это последнее, что нужно Хорватии, подчеркнул политик. Он также добавил, что данный шаг заводит страну в новое государственное сообщество, и напомнил о последствиях подобных решений для Хорватии в прошлом.

Отмечается, что переход Хорватии на использование евро в качестве официальной валюты запланирован на 1 января 2023 года.

Ранее директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что внутри России фактически происходит крах евро, который можно сейчас наблюдать. По его словам, на фоне санкций западных стран значительно снизился спрос на валюту, а предложение экспортеров остается высоким, поэтому европейская валюта слабеет к рублю.

