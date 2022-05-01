Аналитик рассказал о крахе евро внутри России

Аналитик Тузов рассказал о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валюту

Внутри России фактически происходит крах евро, который можно сейчас наблюдать. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, на фоне санкций западных стран значительно снизился спрос на валюту, а предложение экспортеров остается высоким, поэтому европейская валюта слабеет к рублю.

Помимо этого, аналитик считает, что глобально крах евро возможен только при распаде еврозоны в том случае, если рост инфляции в Евросоюзе заставит страны вернуться к национальным валютам. При этом он добавил, что вряд ли подобное может произойти быстро, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников. Так, решение о ее распаде де-факто могут принять только Франция и Германия, являющиеся основными экономиками, обеспечивающими евро, объяснил эксперт.

Ранее Тузов заявил, что отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса является наиболее выгодным для экономики России. По его словам, экспортеры продают в стране 80 процентов валютной выручки, когда спрос на валюту от импортеров снижен из-за разорванных контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях. Таким образом, предложение превышает спрос, пояснил эксперт.

