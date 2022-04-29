Аналитик объяснил необходимость «советского» курса рубля в России

Аналитик Тузов заявил, что фиксированный курс рубля наиболее выгоден для экономики России

Аналитик Артем Тузов заявил, что отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса является наиболее выгодным для экономики России. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

По его словам, экспортеры продают в стране 80 процентов валютной выручки, когда спрос на валюту от импортеров снижен из-за разорванных контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях. Таким образом, предложение превышает спрос, пояснил эксперт.

«Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше», — считает эксперт. Фиксированный курс добавил бы стабильности на валютном рынке, как это было в советское время, уверен Тузов.

Ранее в апреле ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого брался период с 10:00 до 16:30.