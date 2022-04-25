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ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов валют

ЦБ России изменил порядок расчета официальных курсов валют по отношению к рублю

Фото: Globallookpress.com

Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Ранее этот период был 10:00-16:30, говорится на сайте ЦБ.

Кроме того, для «повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю» Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара.

Курс доллара от TradingView

Ранее, 14 марта, Банк России решил изменить порядок объявления официальных курсов доллара и евро из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Курс устанавливался на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 11:30, а после вступления указания Центробанка в силу диапазон увеличится до 16:30.

Данная мера не только успокаивает рынок, сглаживая импульсивные сделки, но и приближает курс к более реальным значениям, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Платон Щукин
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