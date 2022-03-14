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Названа цель нового порядка расчета курса валют Банком России

Экономист Беляев назвал целью изменения ЦБ порядка объявления курсов успокоение рынка

Фото: Globallookpress.com

Введенные Банком России меры в первую очередь направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок, а именно не допустить ажиотажного спроса, паники и других неуправляемых процессов, которые вредны для экономики, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что с этой же целью был изменен порядок расчета официальных курсов доллара и евро.

Ранее ЦБ принял решение расширить действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Теперь курс будет устанавливаться на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее.

Для установления курса рубля по отношению к доллару на основании среднедневной преобладающей ставки в спокойной обстановке достаточно короткого промежутка времени, но в турбулентные времена это может исказить курс, объяснил экономист.

Курс и так искажен вследствие повышенной нервозности на рынке. Но, если вы делаете такой короткий промежуток, вы эту нервозность еще больше усиливаете, потому что с утра начинаются какие-то быстрые сделки, многие из них эмоциональные, а, когда вы продлеваете период, вместо ажиотажных и нервозных приходит время более обоснованных, охлажденных сделок

Михаил БеляевКандидат экономических наук

Данная мера не только успокаивает рынок, сглаживая импульсивные сделки, но и приближает курс к более реальным значениям, считает Беляев.

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Екатерина Смирная
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