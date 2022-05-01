Пожар произошел на объекте Минобороны в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — рассказал губернатор.

Глава региона также рассказал, что на месте сейчас работают оперативные службы. Гладков пообещал дать подробную информацию позднее.

В ночь на 27 апреля под Белгородом загорелся склад боеприпасов. Гладков тогда сообщил, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.