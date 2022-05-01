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В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока

Британский обозреватель Халлиган предрек разделение мира на два враждующих блока
Liam Halligan

Liam Halligan. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Британский обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем. Такое мнение он выразил в материале для The Telegraph.

Халлиган заявил, что новый виток противостояния между Россией и США может расколоть мир на два соперничающих блока и положить конец эпохи глобализации. «Когда Запад исключил российские банки из системы Swift, именно китайская UnionPay <...> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», — написал он.

Обозреватель рассказал, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Европейского союза. Теперь, как уточнил Халлиган, Россия диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к азиатским рынкам, чтобы не зависеть от ЕС.

Кроме того, эксперт напомнил, что этим летом в Китае пройдет 14-й саммит группы БРИКС, в состав которой входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он отметил, что уже сегодня эти страны работают над созданием платежных систем, рейтинговых агентств и автономной от Запада ключевой финансовой инфраструктуры.

Ранее обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди (Frank Furedi) отверг вероятность начала холодной войны. По его мнению, страны Запада не обладают такой ролью, как в былые времена.

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Олег Давыдов
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