В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока

Британский обозреватель Халлиган предрек разделение мира на два враждующих блока

Британский обозреватель Лиам Халлиган (Liam Halligan) предрек разделение мира на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем. Такое мнение он выразил в материале для The Telegraph.

Халлиган заявил, что новый виток противостояния между Россией и США может расколоть мир на два соперничающих блока и положить конец эпохи глобализации. «Когда Запад исключил российские банки из системы Swift, именно китайская UnionPay <...> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», — написал он.

Обозреватель рассказал, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Европейского союза. Теперь, как уточнил Халлиган, Россия диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к азиатским рынкам, чтобы не зависеть от ЕС.

Кроме того, эксперт напомнил, что этим летом в Китае пройдет 14-й саммит группы БРИКС, в состав которой входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он отметил, что уже сегодня эти страны работают над созданием платежных систем, рейтинговых агентств и автономной от Запада ключевой финансовой инфраструктуры.

Ранее обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди (Frank Furedi) отверг вероятность начала холодной войны. По его мнению, страны Запада не обладают такой ролью, как в былые времена.