Германия пообещала помочь странам в случае голода

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал помощь странам в случае голода на фоне Украины

Канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц пообещал помочь странам в случае, если они столкнутся с голодом из-за ситуации в Украине. Его слова передают РИА Новости.

Шольц отметил, что Украина относится к одним из основных поставщиков зерна. Однако на данный момент возможности страны для экспорта оказались ограниченны.

«Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим», — заявил немецкий канцлер.

Ранее издание Der Spiegel отметило, что на Россию и Украину приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы. Прекращение экспорта их зерновых культур может вызвать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока — с угрозой голода могут столкнуться Ливан, Египет, Йемен, Ливия.