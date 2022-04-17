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Прекращение экспорта зерновых из России и Украины приведет к голоду в Африке

Spiegel сообщил об угрозе голода для Ближнего Востока из-за западных санкций против России

Фото: Shutterstock

Прекращение экспорта зерновых культур из России и Украины из-за введенных странами Запада санкций может вызвать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом в воскресение, 17 марта, со ссылкой на журнал Der Spiegel сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что на Россию и Украину приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 15 процентов кукурузы и значительная часть экспорта ячменя. Что касается подсолнечного масла, то две трети его объема поставляла Украина. Обе страны производят свыше 12 процентов высококалорийных продуктов. Остановки поставок этих товаров станут большим потрясением, которое ощутят во многих странах мира.

С угрозой голода могут столкнуться основные импортеры российского и украинского зерна, такие как Ливан, Египет, Йемен, Ливия. Уже сейчас цены на пшеницу в этих странах выросли на 40 процентов. Также издание приводит мнение исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который заявил, что из-за санкций выросли цены на удобрения, что вынудило многих аграриев приостановить работу, другие сократили посевные площади.

13 апреля сообщалось, что руководство Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали страны мира к срочным мерам, которые помогут бороться с угрозой голода, возникшей на фоне серьезных мировых кризисов.

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Владимир Седов
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